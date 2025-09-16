鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-16 12:40

摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 在中國光博會 (CIOE) 後上調對光模組龍頭企業中際旭創(300308-CN) 的獲利預期，並指 1.6T 可插拔光模組的市場放量節奏恐超出市場預期，出貨量成長速度可能比預期更快，這將直接推動中際旭創的業績提升，因此將中際旭創 2026 年和 2027 年的獲利預期分別上調 18% 和 17%。

CPO衝擊延後至2027年！小摩：1.6T光模組放量將超預期 中際旭創穩坐龍頭（圖：Shutterstock）

對於市場普遍擔憂的下一代技術共封裝光學 (CPO)，小摩認為，短期內 CPO 不會對可插拔光模組市場構成顛覆性衝擊，其規模化應用預計要到 2027 年以後，這意味著未來幾年可插拔光模組仍將是主流技術，主要基於終端客戶對成本和效能效率的綜合考量。即便 2027 年後產業逐步過渡到 CPO 等下一代技術，中際旭創仍有望憑藉技術累積和客戶優勢，成為市場的主要參與者。

小摩在參加中際旭創的投資者日活動後，進一步強化對 1.6T 可插拔光模組市場的樂觀預期。

小摩在最新研究報告中指出，除 2026 年 800G 光模組需求的持續強勁外，1.6T 光模組在 2026 至 2027 年的出貨量存在顯著上行空間，主要受兩大因素驅動。一是 AI 系統的不斷演進推動網路頻寬需求呈指數級增長，從 800G 向 1.6T 的升級路徑清晰且確定。其次，專用於 AI 運算的 ASIC 晶片解決方案將催生對高速光模組的額外需求，為 1.6T 市場開啟新的成長空間。

小摩認為，這一趨勢對中際旭創是重大利多。該公司在其 800G 和 1.6T 可插拔產品中廣泛應用矽光子解決方案，更高的出貨量不僅能直接提升銷售額，還能透過規模效應優化成本結構，進而提高整體獲利能力。因此，小摩維持 800G 出貨量假設不變，但上調 1.6T 出貨量估值，並相應調整了中際旭創的財務預測。

具體來看，小摩將中際旭創 2026 年營收預測從 613.93 億元 (人民幣，下同) 上調至 708.04 億元，增幅達 15%，2027 年營收估值從 757.71 億元上調至 885.51 億元，增幅達 17%。此外，2026 年調整後淨利估值從 167.96 億元上調至 197.76 億元，EPS 從 15.12 元上調至 17.8 元，2027 年調整後淨利估值亦進一步上調至 238.68 億元。

小摩也預估中際旭創 2025 至 2027 年的銷售額和獲利年複合成長率將分別達到 55% 和 66%。

儘管小摩對毛利率預測 (約 40%) 相對保守，但這也為獲利預測提供了潛在上行空間。基於 20 倍的一年期動態本益比，小摩也維持中際旭創「加碼」評級，並將目標價從每股 366 元上調至 430 元。

小摩分析師也指出，中際旭創目前對應 19 倍的 2027 年預期本益比，而同業競爭對手普遍在 25 至 30 倍，估值仍有提升空間。