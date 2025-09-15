鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-15 21:15

健喬 (4114-TW) 今 (15) 日晚間召開重訊記者會，擬透過公開收購方式，以每股現金 24 元取得健亞 (4130-TW) 已發行普通股股份總數的 15 至 30%，收購金額預估介於 4.14 至 8.27 億元。以健亞今天收盤價 18.45 元計算，收購溢價為 30.08%。

健喬以每股現金24元、 溢價30%收購健亞15至30%股權。(圖：健喬提供)

健喬指出，此次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於 2025 年 9 月 16 日，公開收購開始日預計不晚於 2025 年 9 月 17 日。預定最高收購數量為健亞普通股 34,466,260 股 (約當於健亞已發行普通股股份總數的 30%)，最低收購數量為 17,233,130 股 (約當健亞已發行普通股股份總數的 15%)，若收購股權比例達最低收購數量時，此次公開收購之條件即告成就，收購期間預計至 2025 年 10 月 7 日屆滿，共計 21 天。

健亞成立於 1993 年，位於新竹科學工業園區，專注於小分子新藥與學名藥的研發與製造，並擁有符合 PIC/S GMP 標準的生產工廠。健喬長期專注於藥品研發與製造，致力於提升本土製藥業競爭力，並逐步擴展亞洲以為主的海外市場。