鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-10 17:06

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健喬 (4114-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 5.75 億元，年月雙增，其中，年增超過 5 成，且心血管治療領域去年取得多張藥品許可證，帶動相關產品營收成長雙位數百分比，推升上半年營收達 30.62 億元，年增逾 1 成。

健喬受惠心血管產品營收成長，帶動上半年營收30.62億元年增逾1成。(圖：shutterstock)

健喬 6 月營收 5.75 億元，月增 7.99%，年增 51.46%；第二季營收 16.09 億元，季增 11.12%，年增 20.71%；累計今年上半年營收 30.62 億元，年增 16.86%。

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健喬指出，上半年的成長動能除心血管相關產品外，在其他產品事業方面，近年積極發展癌症 / 腫瘤的事業，上半年營收年對年也成長 7 成。

另外，健喬也積極拓展全球生技策略夥伴，7 月開始與韓國先進生技製藥企業強化策略合作，擴展台灣生物相似藥市場，雙方初步合作聚焦於自體免疫疾病及腫瘤等重大疾病領域的生物相似藥，未來將視市場回應與臨床需求，進一步拓展產品組合。