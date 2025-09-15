統一uniopen會員生活圈破1900萬人 OPENPOINT發點量創高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-15 17:48

統一超 (2912-TW) 今 (15) 日宣布， uniopen 會員生活圈全台會員數已突破 1,900 萬人，且今年 OPENPOINT 點數發點量創下新高，為持續擴大各通路換粉效益，自 9 月中旬起新增家樂福、Yahoo 拍賣、統一證券等通路加入，進一步擴大串聯上萬個通路據點。

uniopen會員生活圈人數已破1900萬人。(圖：統一超提供)

統一超以「擴大點數生態圈」、「會員高回饋」、「點數活用」三大策略祭出專屬會員活動，本月新增多個線上線下品牌加入 OPENPOINT 點數生態圈，目前上萬個據點可跨通路累積、折抵消費，搭配聯名卡和 uniopen PRIMA 訂閱方案，最高回饋可達 12%，同時，每月繳納帳單可使用 OPENPOINT 折抵。

2025 年 OPEPOINT 發點量再創新高，年成長近 10%，統一企業集團積極發展 uniopen 會員生活圈，7 月 uniopen App 正式上線， 統一超持續推動會員優享策略，每月僅需不到 60 元訂閱費，使 uniopen PRIMA 會員首波限量 5 萬名額現已招募近 90%。