鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估下修至25.48元，預估目標價為840元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.76元下修至25.48元，其中最高估值33.61元，最低估值21.39元，預估目標價為840元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.61(33.61)
|45.85
|57.1
|最低值
|21.39(21.39)
|36.88
|40.98
|平均值
|26.02(26.21)
|40.93
|47.39
|中位數
|25.48(25.76)
|39.77
|47.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23,262,000
|29,790,000
|34,653,890
|最低值
|21,390,000
|26,100,630
|28,569,980
|平均值
|22,079,140
|27,628,780
|31,364,980
|中位數
|21,979,000
|27,375,000
|30,775,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.23
|14.28
|14.68
|13.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
