鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至25.76元，預估目標價為825元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.48元上修至25.76元，其中最高估值33.61元，最低估值21.39元，預估目標價為825元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|33.61(33.61)
|45.85
|57.1
|最低值
|21.39(21.39)
|36.88
|40.98
|平均值
|26.21(26)
|40.97
|47.28
|中位數
|25.76(25.48)
|39.95
|47.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23,262,000
|29,833,230
|34,653,890
|最低值
|21,390,000
|26,100,630
|28,569,980
|平均值
|22,052,910
|27,812,480
|31,788,640
|中位數
|21,871,690
|27,384,000
|31,214,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.23
|14.28
|14.68
|13.12
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,778,909
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
