search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至25.76元，預估目標價為825元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2025年EPS預估：中位數由25.48元上修至25.76元，其中最高估值33.61元，最低估值21.39元，預估目標價為825元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值33.61(33.61)45.8557.1
最低值21.39(21.39)36.8840.98
平均值26.21(26)40.9747.28
中位數25.76(25.48)39.9547.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值23,262,00029,833,23034,653,890
最低值21,390,00026,100,63028,569,980
平均值22,052,91027,812,48031,788,640
中位數21,871,69027,384,00031,214,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.2314.2814.6813.12
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,778,90912,712,62913,856,99114,257,907

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
雙鴻770+6.06%
美元/台幣30.344+0.11%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
雙鴻

83.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
雙鴻

83.33%

勝率

#上升三法

偏強
雙鴻

83.33%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
雙鴻

83.33%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
雙鴻

83.33%

勝率

延伸閱讀



Empty