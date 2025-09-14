賴清德：計畫加薪公立醫院醫護薪資7%-11% 解決人力問題

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-14 07:45

總統賴清德 13 日出席「北市醫師公會新會館啟用典禮」，除了肯定北市醫師公會長年對民眾健康的貢獻與付出。賴清德也提到，今 (2025) 年台灣的健保總額與去年相比成長 5.5%，近期也加薪公立醫療人員，加薪幅度達 7%-11%，也呼籲醫界能夠適度替護理人員加薪，解決醫療人員不足的問題。

總統賴清德透露加薪公立醫療人員，幅度達7%-11%。(圖:總統府提供)

賴清德表示，十多年前他擔任立委時，醫界曾出現內科、外科、婦科、兒科和急診人員不足的「五大皆空」情況，人力資源十分緊湊。政府近年持續投入醫療經費建置，讓民眾能得到更高品質的醫療服務，也提高醫療人員的待遇及補貼輪值夜班的護理人員，盼改善醫界的工作條件。

賴清德強調，今年核定的健保預算約 9,286 億元，年增 5.5%，但並非全進到醫療人員的口袋裡面。

賴清德認為，近年來相關醫療科系畢業的人才出路很多，若不提升薪資待遇，很難吸引護理人員，近期將再次提升醫療人員的待遇，除了向輪值夜班的護理人員提供額外補貼，也計畫對公立醫院醫師、護理師、醫檢師、放射師等醫療人員進行加薪，幅度約 7% 至 11% 之間。