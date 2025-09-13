中國商務部：對美國模擬晶片發起反傾銷立案調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-13 19:53

中國商務部周六（13 日）晚間宣布，於 2025 年 7 月 23 日收到江蘇省半導體行業協會（以下稱申請人）代表相關模擬晶片產業正式提交的反傾銷調查申請，請求對原產於美國的進口相關模擬晶片展開反傾銷調查。

中國商務部宣布，對美國模擬晶片發起反傾銷立案調查。（圖：Shutterstock）

中國商務部說，依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人資格、申請調查產品有關情況、中國同類產品有關情況、申請調查產品對國內產業影響、申請調查國家有關情況等進行了審查。

中國商務部稱，根據申請人提供的證據和商務部初步審查，申請人相關模擬晶片的合計產量符合《中華人民共和國反傾銷條例》關於申請人資格的規定。同時，申請書中包含《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求內容及有關證據。

中國商務部表示，根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，決定自 2025 年 9 月 13 日起對原產於美國的進口相關模擬晶片進行反傾銷立案調查。