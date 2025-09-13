鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-13 17:10

聯合國大會於週五（12 日）以 142 票贊成、10 票反對、12 票棄權的表決結果，通過一項決議，支持關於和平解決巴勒斯坦問題及落實「兩國方案」的《紐約宣言》。

聯合國大會通過《紐約宣言》，支持巴勒斯坦和平與兩國方案。(圖：Shutterstock)

巴勒斯坦常駐聯合國觀察員曼蘇爾在表決後表示，幾乎所有國家都渴望「打開和平之門」，而《紐約宣言》提供了明確的路線圖。

他呼籲「仍在推動戰爭和破壞選項的一方」傾聽理性的聲音，強調這份決議或將成為和平進程的重要「好兆頭」。

決議草案主提國之一的法國代表指出，《紐約宣言》制定了實現「兩國方案」的單一路線圖，主要內容包括：

在加薩地帶立即停火

釋放所有被扣押人員

建立一個具生存能力且擁有主權的巴勒斯坦國

解除巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈瑪斯）武裝，並將其排除在加薩治理之外

促進以色列與阿拉伯國家關係正常化，並提供集體安全保障

對決議草案投反對票的美國代表批評，聯合國大會當天對決議草案的行動，是又一次「誤導性且不合時宜的宣傳噱頭」。

今年 7 月底，由法國與沙烏地阿拉伯政府主辦的和平解決巴勒斯坦問題與落實「兩國方案」的高級別國際會議在聯合國舉行，會議期間向各代表團分發了《紐約宣言》文本，供審議與批准。