加密IPO熱延燒 交易所Gemini獲20倍超額認購、首日收漲14%
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒報導，加密貨幣交易所 Gemini Space Station(GEMI-US)周五 (12 日) 在納斯達克成功掛牌，募資 4.25 億美元，股價首日上漲 14.3%。據消息人士透露，該股票獲得超過 20 倍的超額認購。
該股周五 37.01 美元開盤，較 IPO 定價 28 美元上漲約 32%。盤中一度攀升至 45.89 美元高點，收盤報 32 美元。
溫克勒佛斯兄弟創辦
該交易所由溫克勒佛斯兄弟於 2014 年創立，截至 7 月底管理資產超過 210 億美元。根據向證交會提交的文件，公司 2024 年虧損 1.59 億美元，今年上半年虧損 2.83 億美元。
除了加密交易外，公司還提供美元支持的穩定幣、加密回饋信用卡和機構託管服務。
加密 IPO 熱潮延燒
Gemini 的成功延續了加密貨幣公司 IPO 熱潮。如穩定幣發行商 Figure 周四掛牌，首日上漲 24.4%。
今年稍早，穩定幣發行商 Circle 首日飆漲 167%，加密交易所 Bullish 更是大漲 218%。相較之下，Figure 和 Gemini 表現相對溫和。
加密 ETF 發行商 Bitwise 預測 2025 年將是加密 IPO 年，IPO 候選名單還包括加密交易所 Kraken、加密銀行 Anchorage Digital 和區塊鏈分析公司 Chainalysis。
溫克勒佛斯兄弟周五表示，預期比特幣十年內將達 100 萬美元。兄弟倆早在 2013 年就申請推出比特幣 ETF，比首支獲批 ETF 早了十多年。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 那斯達克也入股！加密交易所Gemini調升IPO發行價 籌資4.25億美元
- Gemini申請成第三家IPO加密貨幣交易所 虧損飆升580%引發關注
- 那斯達克也入股！加密交易所Gemini調升IPO發行價 籌資4.25億美元
- 比特幣價格預測技術維持上行 資金避險轉向下一波起漲的1000倍幣
下一篇