中石化終止頭份CPL生產線 提升資源配置續推轉型競爭力
鉅亨網記者黃皓宸 台北
為因應全球市場變化與推動長期永續發展，中石化 (1314-TW) 公司董事會今 (13) 日決議，將頭份廠己內醯胺 (CPL) 二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役。中石化表示，頭份廠 CPL 原有總年產能為 30 萬噸，此次決議將 CPL 二線 10 萬噸產線停產後，未來 CPL 年產能降為 20 萬噸，也提升資源配置效益與整體營運競爭力。
中石化表示，近年受全球產能供過於求、地緣政治衝突及美國關稅政策等多重因素影響，台灣 CPL 及尼龍粒市場需求未見復甦且持續萎縮，經營團隊經審慎評估後認為，頭份廠 CPL 生產製程設備之技術特性與營運成本結構在當前環境下，已難維持競爭力且不具經濟效益。
為聚焦具發展潛力與永續價值的業務方向，中石化董事會今日決議，將頭份廠 CPL 二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役。
目前中石化為全台唯一 CPL 生產的製造公司，公司於 2023 年底公告頭份廠 CPL 一線 (No.1) 10 萬噸停止後，此次停產，中石化在台的 CPL 年產能降為 20 萬噸。此舉也是公司繼 2 年前啟動精簡計畫後，將己內醯胺一線停產除役後的重要一步，旨在提升資源配置與強化整體營運力。
展望未來，中石化將持續推動能源轉型與特用化學品事業發展，積極尋求電子級化學品的合作機會，同時強化現有資產的活化與再應用，提升資產運用效益。頭份廠其他產品將視市場狀況，配合公司策略及未來規劃進行最適化調整及安排，以提升公司營運效能，創造股東長期價值。
中石化強調，儘管外部環境仍具多重挑戰，企業轉型的信念不變。公司將以穩健與負責任的步伐前行，秉持高度公司治理原則，回應股東及各利害關係人的期望與對社會的責任，持續邁向低碳、高附加價值與可持續的未來。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告