中石化終止頭份CPL生產線 提升資源配置續推轉型競爭力

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-13 19:40

為因應全球市場變化與推動長期永續發展，中石化 (1314-TW) 公司董事會今 (13) 日決議，將頭份廠己內醯胺 (CPL) 二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役。中石化表示，頭份廠 CPL 原有總年產能為 30 萬噸，此次決議將 CPL 二線 10 萬噸產線停產後，未來 CPL 年產能降為 20 萬噸，也提升資源配置效益與整體營運競爭力。

中石化董事長陳瑞隆。(圖:中石化提供)

中石化表示，近年受全球產能供過於求、地緣政治衝突及美國關稅政策等多重因素影響，台灣 CPL 及尼龍粒市場需求未見復甦且持續萎縮，經營團隊經審慎評估後認為，頭份廠 CPL 生產製程設備之技術特性與營運成本結構在當前環境下，已難維持競爭力且不具經濟效益。

為聚焦具發展潛力與永續價值的業務方向，中石化董事會今日決議，將頭份廠 CPL 二線 (No.2) 及尼龍粒工場停止生產並進行除役。

目前中石化為全台唯一 CPL 生產的製造公司，公司於 2023 年底公告頭份廠 CPL 一線 (No.1) 10 萬噸停止後，此次停產，中石化在台的 CPL 年產能降為 20 萬噸。此舉也是公司繼 2 年前啟動精簡計畫後，將己內醯胺一線停產除役後的重要一步，旨在提升資源配置與強化整體營運力。

展望未來，中石化將持續推動能源轉型與特用化學品事業發展，積極尋求電子級化學品的合作機會，同時強化現有資產的活化與再應用，提升資產運用效益。頭份廠其他產品將視市場狀況，配合公司策略及未來規劃進行最適化調整及安排，以提升公司營運效能，創造股東長期價值。