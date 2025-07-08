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中石化子公司京華廣場聯貸案 獲金融機構同意豁免暨修約 7、11月還款15億

鉅亨網記者黃皓宸 台北


中石化 (1314-TW) 今 (8) 日於證交所召開重訊記者會，說明旗下重要子公司鼎越就聯貸案已與聯貸金融機構豁免京華廣場土地部分承諾條款。中石化總經理陳穎俊表示，經聯貸案金融機構多數決後，已同意豁免並修改合約。

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中石化總經理陳穎俊(右)、鼎越財務長蔡志章(左)。(圖:中石化提供)

陳穎俊表示，因應鼎越之京華廣場土地受裁定扣押的影響，使其銷售暫停，經聯貸案金融機構多數決同意後，豁免並修改合約，豁免於今年 7 月底前應補足第三次銷售率檢核之差額及增加提前還款承諾；借款人鼎越公司也承諾於今年 7 月提前償還 5 億元新台幣及 11 月 5 日前提前償還 10 億元償還予金融機構。


中石化指出，未來公司將與鼎越公司將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。

陳穎俊也提及，中石化未來也將規劃處分高雄前鎮區之土地，除了償還金融機構借款外，亦可充實營運資金。未來公司仍將持續遵守公司治理原則，並致力於提升營運效率及轉型升級，以專業及負責任的態度應對各項挑戰，創造公司最大的價值，以維護股東、利害關係人之權益。

 

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中石化京華廣場土地聯貸案鼎越

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