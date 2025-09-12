唯一可累福利點的信用卡來了！全聯估一年狂發10億點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-12 18:56

深耕市場超過 10 年的大潤發聯名卡，隨大潤發於 8 月 1 日更名為「大全聯 MEGA PXMART」，連鎖超市龍頭全聯今 (12) 日再攜手台新銀行推出「大全聯信用卡」，成為市場上唯一可累積福利點的信用卡，預估首年發出 10 億福利點。

大全聯信用卡登場。(圖：全聯提供)

全聯表示，為提供大眾最全面的消費體驗，回饋方案重磅登場，最新權益福利點回饋場域涵蓋全聯、大全聯與全支付店外，至年底前新申辦大全聯信用卡 (JCB) 會員，可拿到大全聯最高 12% 的福利點回饋，全聯 7%、綁定全支付店外消費也有最高 8%。

目前全支付設有逾 30 萬個合作據點，展現零售通路深耕會員經濟、擴大點數生態圈的實力。

全聯說明，據內部統計，全聯和大全聯忠誠顧客的重疊率僅約 10%，顯見超市、量販通路在會員流動有極大成長空間，尤其大全聯設置豐富的家電、3C 專區，可滿足全聯顧客的多元生活需求。

全聯今日起至 12 月底新申辦大全聯信用卡消費透過「基本回饋與新卡加碼 3%+ 綁定全支付 4%+ 全全到位 5%」機制，提供大全聯累計最高 12% 福利點回饋。