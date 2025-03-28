〈全聯談展望〉每年以百億規模成長 雙策略營造「有溫度的超市」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-28 19:57

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超市龍頭全聯今 (28) 日發布 2025 年營運展望，全聯董事長林敏雄表示，今年總業績 (包括大潤發) 預計將達 2200 億元，年增約 4.7%，平均每年以 100 億元規模成長，為因應快速變動的消費市場，全聯將採「即時熟食、冷凍快熱」雙策略，定位「有溫度的超市」實現大眾的快生活需求。

全聯總經理蔡篤昌表示，今年集團整體業績可望達 2200 億元 (含大潤發)，全台總店數目標超過 1250 店，達標關鍵在於重點品類經營，在全聯「便宜」的核心下，如何做出差異化商品和充滿娛樂感的服務將是關鍵。

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全聯進一步指出，重點品項熱便當去年 6 月起導入 55 家雲嘉南門市，現階段全台販售熱便當門市已達 650 家，預計今年將可達 800 家門市，占比超過 60%，挹注年度業績上看 7 億元。

全聯統計，去年 60 元熱便當創造逾 350 萬個銷量，而冷凍食品需求也續增，冷凍品項成長率達 10%，未來也將攜手名店導入冷凍飯、麵類以增加商品完整度。

此外，全聯提到，身為本土企業，不只做好產銷平台的角色，更全力支持友善耕作的在地農業，至 2024 年小農直採已導入超過 600 家門市，今年預計再增加至 700 家。

去年小農鮮乳占全聯整體鮮乳銷量約 30%，年成長達 20%，林敏雄強調，要真正力挺在地酪農及乳品業發展。