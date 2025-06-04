〈消費趨勢〉國內量販轉型首發 大潤發8月起改為大全聯
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖超市龍頭全聯今 (4) 日宣布，於 2022 年併購大潤發後歷經三年的規劃與整合，將於 8 月 1 日起將大潤發全面升級為「大全聯」，目標發展成「平日補貨到全聯，假日放鬆就到大全聯」的全方位的生活平台。
全聯說明，為提供給消費者更好的體驗與回饋，針對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整，大潤發會員於 7 月 31 日前累積的有效發幣，可轉換成福利點數，並繼續折抵使用，全台全聯也都可以使用，但需於 2026 年 4 月 5 日前使用完畢。
而全聯會員除可在全聯折抵點數外，也可至大全聯消費折抵。
全聯目前全台設有超過 1200 家門市，深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，提供的生鮮乾貨品項多達 1.3 萬件，消費者每周甚至每天到訪，高頻次消費滿足生活所需。
而大全聯提供品項上看 7 萬件，除了生鮮乾貨品項外，更補足居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食等類別，除讓品類結構更加完整，大全聯也提供消費者一個休閒的好去處，將透過節慶營造氛圍，提供新品試吃、試飲、DIY 手作、繪畫、變裝秀比賽等活動，與消費者進行更深度的交流。
- 換匯免等！14幣種皆享優匯>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇