〈消費趨勢〉國內量販轉型首發 大潤發8月起改為大全聯

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-04 17:43

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連鎖超市龍頭全聯今 (4) 日宣布，於 2022 年併購大潤發後歷經三年的規劃與整合，將於 8 月 1 日起將大潤發全面升級為「大全聯」，目標發展成「平日補貨到全聯，假日放鬆就到大全聯」的全方位的生活平台。

大潤發8月起正式轉型為大全聯。(圖：全聯提供)

全聯說明，為提供給消費者更好的體驗與回饋，針對大潤發會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整，大潤發會員於 7 月 31 日前累積的有效發幣，可轉換成福利點數，並繼續折抵使用，全台全聯也都可以使用，但需於 2026 年 4 月 5 日前使用完畢。

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而全聯會員除可在全聯折抵點數外，也可至大全聯消費折抵。

全聯目前全台設有超過 1200 家門市，深入各縣市鄉里，形成綿密的服務網絡，提供的生鮮乾貨品項多達 1.3 萬件，消費者每周甚至每天到訪，高頻次消費滿足生活所需。