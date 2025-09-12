童子賢：推動智慧製造不應期望一步登天 需著重培育人才站穩領先地位
鉅亨網記者劉玟妤 桃園
和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (12) 日出席「2025 桃園企業高峰會」指出，智慧製造固然能帶來生產力的突破，並有更好的品質，但他也呼籲，台灣企業在推動智慧製造時，不應期望一步登天，而需著重在培育人才方面，留在領先群中。
童子賢指出，智慧製造是全球趨勢，台灣不會獨得機密，也不會因發明智慧製造就跟全球不一樣。不過他認為，台灣非常擅長掌握全球趨勢，就像台灣並沒有發明半導體技術，但台積電 (2330-TW) 利用全球趨勢，並透過培育人才、制度紀律，提升員工士氣，成為半導體龍頭，領先群雄。
童子賢進一步表示，雖然 AI 與智慧製造是新趨勢，但在摸索過程中，可能出現短暫的泡沫，如虛擬實境、網路等都曾出現泡沫化的問題。因此他認為，很多 AI 與智慧製造的技術與應用正在摸索前進，也知道它非常重要，但不會一次到位。
另外，被問及興達電廠爆炸一事，童子賢認為，興達電廠爆炸屬偶發事件，不予以評論，但他也再次呼籲政府應採取「核綠共存」政策，並重申核能與綠能皆不排碳，對台灣在國際上的聲望、國際地位都有正面效益。
