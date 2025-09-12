鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2025-09-12 18:52

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (12) 日出席「2025 桃園企業高峰會」指出，智慧製造固然能帶來生產力的突破，並有更好的品質，但他也呼籲，台灣企業在推動智慧製造時，不應期望一步登天，而需著重在培育人才方面，留在領先群中。

童子賢：推動智慧製造不應期望一步登天，需著重培育人才站穩領先地位。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢進一步表示，雖然 AI 與智慧製造是新趨勢，但在摸索過程中，可能出現短暫的泡沫，如虛擬實境、網路等都曾出現泡沫化的問題。因此他認為，很多 AI 與智慧製造的技術與應用正在摸索前進，也知道它非常重要，但不會一次到位。