因應子公司三福生醫申請IPO 三福化通過辦理釋股暨放棄參與現增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-12 20:53

三福化 (4755-TW) 今 (12) 日公告，因應子公司三福生醫申請股票上市 (櫃)，董事會決議分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫。

因應子公司三福生醫IPO 三福化通過釋股暨放棄參與現增。(鉅亨網資料照)

三福化表示，為符合申請股票上市 (櫃) 法規，三福生醫於掛牌時，本公司及其子公司、相關董事、監察人、代表人與持股超過 10% 之股東及其關係人，合計持有股份不得超過三福生醫已發行股數之 70%。

為規劃股權分散，並在維持對三福生醫持股超過 50% 控制力的前提下，三福化將於三福生醫申請上市櫃前，以一次或分次辦理釋股或放棄增資認購。

據了解，三福生醫將依法保留現金增資股數 10-15% 由三福生醫及符合一定條件之控制或從屬公司之員工認購；至於三福化得放棄認購三福生醫現金增資之股份，則由三福化全體股東依持股比例優先認購。

若三福化股東有認購不足或放棄認購之情形，三福生醫應於洽特定人認購時，以三福化暨關係企業之員工及經營團隊，以及對三福生醫營運發展有助益之投資人為優先。