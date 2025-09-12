鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-12 11:45

中國上證指數 (SSEC)今 (12) 日早盤強勢突破前高 3888.6 點，一度漲高至 3892.74 點，展現強勁上揚態勢，深證成指(SZI) 也不甘示弱，盤中站上 13000 點，創 2022 年 7 月以來新高，A 股市場一片火熱。

滬指再創高、深成指衝上13000點！高盛、大摩齊發聲：逾9成美國投資人欲加碼中國資產 （圖：Shutterstock）

從盤面表現來看，有色金屬板塊持續拉升，銅類股短線表現活躍，海南自貿區族群更大幅拉升。港股走勢​​同樣喜人，今日大幅高開後，恒生指數、恒生科技指雙雙拉升，汽車、網路股均大漲，阿里巴巴漲逾 7%，續創近四年新高，醫藥類股也迎來反彈。

多位業內人士認為，多項因素共振促成市場大漲。展望後市，在內外利好因素驅動下，A 股可望延續長期向好格局，投資人可關注 AI、港股網路類族、反內捲、非銀金融等方向。

國泰基金表示，多頭基調不改，繼續看好市場震盪上漲。宏觀層面，國內無風險收益下沉、資本市場改革加速，海外中美關係穩定，聯準會 (Fed) 降息預期確認，共同推動指數中樞逐級抬升，但投資人在上漲行情中要客觀評估資產估值及自身風險承受能力，避免盲目追高。

光大保德信基金指出，中期美元降息周期邏輯不變，海外美國長天期債務壓力削弱美元避險屬性，中國國內「反內捲」細則、「十五五」產業機會等投資線索待發掘，A 股長期向好格局可望延續。

外資數據也印證了中國市場的火熱，高盛研究部、國際金融協會（IIF）以及摩根士丹利的報告均顯示，全球資金對中國市場興趣濃厚，大量資金流入，美國投資者對中國股市的興趣也達到新高，投資範圍延伸至在岸 A 股市場。

高盛研究部最新數據顯示，全球避險基金上月對中國市場的凈買入創去年 9 月以來新高，避險基金對中國的毛部位達到兩年來新高。

國際金融協會 (IIF) 最新發佈的報告顯示，外資上月向新興市場股票和債券投資組合投入近 450 億美元，創下近一年最高規模，其中流入中國市場投資組合的資金佔據最多，8 月中國債券和股票合計凈流入 390 億美元。

摩根士丹利昨日也出具研究報告指出，逾 9 成美國投資人明確表示願意增加對中國股市部位，為 2021 年初中國股市見頂以來的最高水準，美國投資人對人形機器人、生物技術以及新消費公司等領域尤其感興趣。

值得注意的是，美國投資人的興趣超越了在美上市的中概股，延伸至在岸 A 股市場。