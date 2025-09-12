鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 08:58

蘋果 (AAPL-US) 軟體設計主管 Alan Dye 日前接受《華爾街日報》採訪時表示，新發表的 iPhone Air 標誌著蘋果正逐步實現已故創辦人賈伯斯當年提出的「一整塊玻璃」設計願景。

蘋果新機預購今開跑！專家： iPhone Air延續賈伯斯夢想 是蘋果邁向「全玻璃」願景又一步(圖取自蘋果官網)

Dye 還指出，iPhone Air 延續了蘋果近年來持續精簡視覺元素、追求無縫外觀的設計理念。

賈伯斯與蘋果前首席設計師 Jony Ive 曾夢想打造一款沒有邊框、外觀簡潔如一塊完整玻璃的 iPhone，強調設備應實現無縫連接與極簡美學。

蘋果在螢幕邊框設計上不斷突破。2017 年，iPhone X 首次採用瀏海屏去除厚重邊框，2022 年 iPhone 14 Pro 更引入小巧的「靈動島」開孔，此次 iPhone Air 則以 5.6 毫米機身厚度刷新蘋果歷史最薄紀錄，超越 iPhone 6 紀錄。

iPhone Air 新機螢幕使用更堅固的 Ceramic Shield 2，並具備 IP68 級防水防塵性能，並採用鈦合金邊框，還配備正反兩面的第二代陶瓷護盾，官方稱其正面抗刮能力提升三倍，背面抗裂能力提升四倍，實現高強度防護與美觀並重。