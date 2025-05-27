富邦媒啟動「納百川計劃」 看下半年表現將優於上半年

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-27 15:31

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富邦媒 (8454-TW) 今 (27) 日召開 114 年股東常會，富邦媒董事長蔡明忠表示，今年啟動「納百川計劃」，攜手優質品牌與供應商，打造前瞻選品系統與高價值通路，樂觀看下半年效益將顯現，而目前關稅議題對內需型電商沒有太大影響。

蔡明忠指出，目前感覺關稅議題對內需型電商影響較小，不過，若因此消費信心下滑，也會影響內需買氣，富邦媒會做好準備，並推動多元零售模式來因應。

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蔡明忠進一步說明，隨著新事業導入需要時間調整，預期下半年新事業的學習曲線達到頂端，使營運優於上半年；就長期來看，目前國內電商滲透率僅 12-13%，樂觀看還有很大成長空間，整體電商滲透率有望超過 20%。

富邦媒今日通過 113 年度財報與盈餘分配案，決議每股配發 13.3 元，包括現金 12.8 元 (盈餘配息 12.3 元、法定公積 0.5 元) 與資本公積配股 0.5 元，配發率達 97.15%。

富邦媒去年合併營收達 1125.6 億元，年增 3%，並續創新高，即便面對高基期與總體經濟不確定性，仍優於整體台灣線上零售市場，全年營業利益 43 億元，營業利益率 3.8%，稅後純益 34.5 億元，每股純益 (EPS)13.69 元。

為滿足快速變化的消費需求，富邦媒今年啟動「納百川計劃」，攜手優質品牌與供應商，拓展商品深度與廣度，強化選品豐富度與價格競爭力。

「納百川計劃」以需求為導向，系統盤點商品結構，分析品類、價格帶和供應密度的潛在缺口，並導入 AI 選品、數據預測與倉儲整合，打造前瞻選品系統和高價值通路。