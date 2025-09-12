鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 11:10

‌



南山人壽積極響應政策 推出亞資中心專屬「美元利率變動型終身壽險」商品。(圖：南山人壽)

亞洲資產管理中心政策持續推進，高資產市場也迎來保險商品與財務規劃服務的創新需求。南山人壽積極響應政策與財富管理市場之需求，推出專屬商品─「南山人壽御利臻鑽美元利率變動型終身壽險 (定期給付型)」，具有「亞資中心專屬」、「不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金 (保單帳戶價值) 之最低比率規範」及可搭配「保費融資」的三大特色，可滿足欲彈性規劃保障的高資產客戶，進行資產傳承與美元資產靈活配置的優質選擇。

根據瑞銀《2025 年全球財富報告》，台灣目前擁有百萬美元資產的富豪已達 75.9 萬人，全球排名第 15，超越了香港和新加坡等地。隨著臺灣高資產市場的持續增長，富豪人數逐年上升，這些高資產人士不僅關注傳統的股票及房地產投資，也逐漸將焦點轉向更具彈性和多元化的金融工具，如保險、基金及外匯等，進行資產規劃及財富傳承。

‌



「南山人壽御利臻鑽美元利率變動型終身壽險 (定期給付型)」採美元躉繳保費設計，目前的宣告利率為 4.30%，保障期間至被保險人保險年齡 99 歲保單年度末，投保年齡自 16 歲至 85 歲，最低投保金額為 25 萬美元。商品涵蓋滿期保險金、身故保險金、完全失能保險金與增值回饋分享金等多項給付，兼顧傳承與財務規劃功能。

以符合高資產客戶身分之 60 歲男性投保為例，100 萬美元基本保額，其躉繳保費約 98.7 萬美元。假設宣告利率 4.30% 維持不變的情況下，若將增值回饋分享金用於購買增額繳清保險基本保額，後續保單年度之保單價值及累計增值回饋總額將逐年遞增。保險年齡 80 歲時，身故保險金可達 229.3 萬美元。此外，「南山人壽御利臻鑽美元利率變動型終身壽險 (定期給付型)」可同步搭配保費融資，讓保戶可透過部分自備資金，取得更充足的壽險保障，兼顧資金運用彈性。