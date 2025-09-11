鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 08:58

‌



南山人壽是台灣 2024 年及 2025 年上半年保費收入與總資產規模最大的非金控背景壽險公司，於昨 (10) 日透過其在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價第二檔海外美元次順位資本債券，延續去年首檔海外發行的成功經驗，並創下台灣壽險業者於海外發行最長天期次順位資本債券的紀錄。

創壽險業最長天期！南山人壽15.5年期海外債定價 超額認購近12倍。(圖/南山人壽提供)

南山人壽成功定價 3.95 億美元 15.5 年期 (10.5 年不可贖回) 次順位資本債券，定價水準為美國 10 年期公債利率加 185 個基點或 5.911%, 票面利率則為 5.875%。

‌



投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購，訂單簿開簿一小時內即收到逾 12 億美元的訂單，並在當日午前突破 20 億美元的訂單量。亞洲午盤過後持續看到市場投資人熱烈的迴響，最終訂單簿累積超過 46 億美元的規模，創下台灣保險業發行海外次順位資本債券最高的訂單簿紀錄。

本次發行成功吸引了各地區的優質投資人，最終超額認購倍數近 12 倍，是台灣壽險業者發行海外次順位資本債券最高倍數紀錄。本次發行分別分配 87% 予亞洲，13% 予歐洲。就投資人種類而言，68% 分配予資產管理公司、23% 分配予保險公司與其他投資者、6% 分配予銀行 / 金融機構，3% 則分配予私人銀行 / 企業。