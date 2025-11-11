旅展落幕 這些業者大進補 兩大飯店集團業績衝破億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 10:07

2025 年 ITF 台北國際旅展落幕，飯店集團晶華 (2707-TW) 統計，創下 1.5 億元的史上新高旅展成績，寒舍 (2739-TW) 也公布總業績衝上 1.3 億元，而雄獅 (2731-TW) 總業績則較去年同期成長約 20%。

旅展現場人潮爆滿。(圖：雄獅提供)

寒舍說明，今年集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店聯合參展，實體旅展共四日業績累積達 6000 萬元，加上寒舍集團及台北艾麗希爾頓格芮精選酒店線上旅展、寒舍生活 APP 和快閃櫃，總業績衝上 1.3 億元。

寒舍觀察， 面對物價高漲的環境，消費者更重視實惠與品質，不少消費者鎖定年度最超值票券優惠積極入手，其中，台北喜來登十二廚自助餐券銷售破 7 萬客，礁溪寒沐住宿券銷售突破 1300 張、MU TABLE 自助餐廳 + 會館使用券銷售總數也達 900 張。

雄獅則指出，今年旅展民眾購買重心落在「消年假、寒假及春節檔期」行程，規劃明年 228 連假的提早卡位人數也明顯增多，仍以日本行程穩居銷售冠軍，歐洲次之，值得關注的是，亞非線今年超越東南亞登上第三名。

其中，埃及因歷時 20 年打造的大埃及博物館正式開幕，搭配旅展優惠加持，訂單大幅成長 50%。