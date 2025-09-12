川普將參加政治盟友柯克葬禮 並追受總統自由勳章
鉅亨網編輯林羿君
美國總統川普表示，他打算參加政壇盟友、保守派政治評論員柯克 (Charlie Kirk) 的葬禮，並追授總統自由勳章。
柯克 10 日中午在猶他州奧勒姆市猶他谷大學演講時遭槍擊身亡，終年 31 歲，川普下令為柯克降半旗 4 天。
川普週四 (12 日) 在白宮啟程前往紐約時告訴記者：「我會到場，我想是在亞利桑那州。他們邀請我去，我認為我有義務去。」
川普計劃下週訪問英國，並於 9 月 16 日離開華盛頓。當被問及葬禮時間時，川普表示，他認為葬禮將在「下個週末」舉行。
現年 31 歲的柯克是保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的執行總監，也是川普總統的親密盟友。在川普競選總統的過程中，他在動員年輕選民方面發揮了至關重要的作用。他在校園活動發言時遭到槍擊，不治身亡。
對嫌疑人的追捕仍在繼續，聯邦調查人員週四表示，他們已經找到了被認為是用來殺害柯克的步槍。
川普說：「我聽說他們正在取得重大進展，我們將拭目以待。」
當被問及是否知道槍手的動機時，川普回答說：「是的，有一些線索，但我們稍後再公佈。」
聯邦調查局公 (FBI) 佈了一名戴著帽子和墨鏡的男子的照片，據稱此人是這起槍擊案的嫌疑人——並懸賞最高 10 萬美元徵集任何與槍擊案相關的資訊。
FBI 表示，槍手看起來是大學生年齡，在開槍前爬上屋頂，成功混入人群。監視器畫面顯示，嫌犯進入樓梯間，然後跳下樓，逃往附近的街區。
在一段悼念柯克的影片中，川普將槍擊事件歸咎於「激進左派」，儘管槍手及其動機尚未確定。川普也強調了其他針對共和黨人的暴力事件，但沒有提及針對民主黨人的攻擊。
