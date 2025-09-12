鉅亨網編輯林羿君 2025-09-12 08:05

美國總統川普表示，他打算參加政壇盟友、保守派政治評論員柯克 (Charlie Kirk) 的葬禮，並追授總統自由勳章。

川普將參加政治盟友柯克葬禮 並追受總統自由勳章。(圖:shutterstock)

柯克 10 日中午在猶他州奧勒姆市猶他谷大學演講時遭槍擊身亡，終年 31 歲，川普下令為柯克降半旗 4 天。

川普週四 (12 日) 在白宮啟程前往紐約時告訴記者：「我會到場，我想是在亞利桑那州。他們邀請我去，我認為我有義務去。」

川普計劃下週訪問英國，並於 9 月 16 日離開華盛頓。當被問及葬禮時間時，川普表示，他認為葬禮將在「下個週末」舉行。

現年 31 歲的柯克是保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）的執行總監，也是川普總統的親密盟友。在川普競選總統的過程中，他在動員年輕選民方面發揮了至關重要的作用。他在校園活動發言時遭到槍擊，不治身亡。

對嫌疑人的追捕仍在繼續，聯邦調查人員週四表示，他們已經找到了被認為是用來殺害柯克的步槍。

川普說：「我聽說他們正在取得重大進展，我們將拭​​目以待。」

當被問及是否知道槍手的動機時，川普回答說：「是的，有一些線索，但我們稍後再公佈。」

聯邦調查局公 (FBI) 佈了一名戴著帽子和墨鏡的男子的照片，據稱此人是這起槍擊案的嫌疑人——並懸賞最高 10 萬美元徵集任何與槍擊案相關的資訊。

FBI 表示，槍手看起來是大學生年齡，在開槍前爬上屋頂，成功混入人群。監視器畫面顯示，嫌犯進入樓梯間，然後跳下樓，逃往附近的街區。