COMPUTEX 2026明年6/2登場 將新增AI機器人展區
鉅亨網記者彭昱文 台北
台北國際電腦 COMPUTEX 2026 將於明年 6 月 2 日至 5 日登場。主辦單位之一 台北市電腦公會 (TCA) 表示，明年將於台北南港、信義兩地擴大舉辦，並新增「AI 機器人區（Robotics）」、「科技應用暨體驗館（TechXperience）」展區。
TCA 指出，COMPUTEX 2026 將聚焦「AI 運算」、「機器人 & 智慧移動」、「次世代通訊」、「永續創新」等四大趨勢，來回應數位經濟 AI 快速發展需求，以強化 COMPUTEX 持續成為全球 AI 落地應用供應鏈最重要 B2B 展會平台之一。
展出亮點將包括 AI 資料中心、AI 伺服器、AI PC、高效率電源、液冷散熱解決方案、機器人、電動車、智慧座艙、5G 專網、6G 通訊、低軌衛星、太空科技、資訊安全、儲能系統、再生材料、低碳製程、淨零排放等創新產品與解決方案。
TCA 表示，COMPUTEX 2025 展商會後調查超過 9 成以上表示滿意，願意 2026 年繼續參展，因應全球人口高齡化趨勢，以及場域端 AI 解決方案需求快速增加，COMPUTEX 2026 將擴增信義展館，以南港、信義兩地展館聯合方式進行展出。
TCA 指出，為保障廠商參展 COMPUTEX 權益，COMPUTEX 2026 將於 9 月 12 日正式公告參展報名辦法，同步公告 COMPUTEX 2026 展區規劃位置；2025 年 9 月 22 日開放廠商線上登錄；10 月 1 日開放上傳完整報名表，以確保廠商完成報名作業。
