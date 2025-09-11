COMPUTEX 2026明年6/2登場 將新增AI機器人展區

台北國際電腦 COMPUTEX 2026 將於明年 6 月 2 日至 5 日登場。主辦單位之一 台北市電腦公會 (TCA) 表示，明年將於台北南港、信義兩地擴大舉辦，並新增「AI 機器人區（Robotics）」、「科技應用暨體驗館（TechXperience）」展區。