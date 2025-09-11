鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為47.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.52元，其中最高估值0.69元，最低估值0.45元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.69(0.62)
|0.96
|1.38
|1.43
|最低值
|0.45(0.44)
|0.53
|0.7
|1.24
|平均值
|0.52(0.51)
|0.76
|1
|1.34
|中位數
|0.52(0.51)
|0.77
|0.96
|1.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|126.99億
|144.59億
|153.38億
|167.30億
|最低值
|124.28億
|132.42億
|139.78億
|150.12億
|平均值
|125.56億
|135.32億
|146.10億
|157.48億
|中位數
|125.50億
|134.97億
|144.69億
|155.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.23
|-0.18
|0.12
|0.09
|0.93
|營業收入
|71.46億
|88.91億
|100.99億
|111.48億
|118.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
