search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.52元，其中最高估值0.69元，最低估值0.45元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.69(0.62)0.961.381.43
最低值0.45(0.44)0.530.71.24
平均值0.52(0.51)0.7611.34
中位數0.52(0.51)0.770.961.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值126.99億144.59億153.38億167.30億
最低值124.28億132.42億139.78億150.12億
平均值125.56億135.32億146.10億157.48億
中位數125.50億134.97億144.69億155.01億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.23-0.180.120.090.93
營業收入71.46億88.91億100.99億111.48億118.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

相關行情

台股首頁我要存股
Chewy公司35.755+1.84%

延伸閱讀



Empty