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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.57元，最低估值0.37元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.57(0.59)0.911.221.23
最低值0.37(0.37)0.610.751.23
平均值0.5(0.51)0.771.021.23
中位數0.52(0.53)0.781.021.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值126.62億136.74億155.77億167.98億
最低值121.71億125.69億130.77億150.12億
平均值124.66億133.58億144.51億159.05億
中位數124.68億133.97億143.79億159.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.23-0.180.120.090.93
營業收入71.46億88.91億100.99億111.48億118.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHWY

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