鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司(CHWY-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.57元，最低估值0.37元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.57(0.59)
|0.91
|1.22
|1.23
|最低值
|0.37(0.37)
|0.61
|0.75
|1.23
|平均值
|0.5(0.51)
|0.77
|1.02
|1.23
|中位數
|0.52(0.53)
|0.78
|1.02
|1.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|126.62億
|136.74億
|155.77億
|167.98億
|最低值
|121.71億
|125.69億
|130.77億
|150.12億
|平均值
|124.66億
|133.58億
|144.51億
|159.05億
|中位數
|124.68億
|133.97億
|143.79億
|159.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.23
|-0.18
|0.12
|0.09
|0.93
|營業收入
|71.46億
|88.91億
|100.99億
|111.48億
|118.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Chewy公司(CHWY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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