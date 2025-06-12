鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chewy公司CHWY-US的目標價調升至46元，幅度約9.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Chewy公司(CHWY-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至46元，調升幅度9.52%。其中最高估值52元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有33位分析師給予Chewy公司評價：積極樂觀19位、保持中立13位、保守悲觀1位。
Chewy公司今(12日)收盤價為40.76元。近5日股價下跌9.52%，標普指數上漲0.86%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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