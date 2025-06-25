〈美股盤後〉鮑爾不排除7月降息可能性 道瓊升逾500點 標普逼近歷史新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-25 05:26

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以色列和伊朗達成暫時停火協議，加上聯準會主席鮑爾不排除 7 月降息可能性，美股週二 (24 日) 延續漲勢。

鮑爾不排除7月降息可能性 道瓊升逾500點 標普逼近歷史新高 (圖：REUTERS/TPG)

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國際油價連日暴跌，紐約西德州原油重挫逾 6%，航空股反彈，達美航空、聯合航空均漲超 2%，科技股表現亮眼，博通勁揚近 4%、輝達升超 2%，顯示市場風險偏好明顯回升。

美國總統川普週二宣布以色列與伊朗已達成「停火協議」，儘管以色列與伊朗隨後皆指控對方違反協議內容，以方甚至指稱德黑蘭附近一座雷達設施遭襲，並指責伊朗發射飛彈，但伊朗方面否認相關說法。

川普則在 Truth Social 上強調，以色列不會對伊朗發動攻擊，並表示停火仍然有效。他同時強調「任何一方都不應違反協定」。

同時，市場亦關注聯準會主席鮑爾在國會聽證會中的發言。

鮑爾表示，預計關稅將在 6 月和 7 月開始影響消費者和通膨數據。但如果通膨保持穩定，且聯準會發現成本上漲轉嫁給消費者的證據少於先前預期，這將對央行政策產生影響。

在白宮施壓聯準會降息的背景下，已有兩位聯準會理事近來表示，若通膨持穩，最快 7 月便可能啟動政策寬鬆。

根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員仍預計 2025 年首次降息將在 9 月出現。

美股週二 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 507.24 點，或 1.19%，收 43,089.02 點。

那斯達克指數上漲 281.56 點，或 1.43%，收 19,912.53 點。

S&P 500 指數上漲 67.01 點，或 1.11%，收 6,092.18 點。

費城半導體指數大漲 197.56 點，或 3.77%，收 5,441.87 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 200.37 點，或 1.41%，收 14,402.73 點。

標普 11 大板塊普遍收揚，資訊科技、金融領漲，公用事業與必需消費類股等防禦性板塊表現平平。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收紅。Meta (META-US) 上漲 1.96%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.60%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.96%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.85%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.06%。

台股 ADR 同步走強 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.65%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.11%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.26%。

企業新聞

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 揚升 2.59% 至每股 147.90 美元，於 1 月創紀錄收盤價以來最高。

輝達執行長黃仁勳近日依據 10b5-1 交易計畫，啟動出售持股程序，預計在 2025 年 12 月 31 日前最多出售 600 萬股輝達股票，按目前股價估算，價值約 8.65 億美元。

分析人士指出，企業高層出售持股是常見財務安排，與公司基本面表現無關，市場無需過度解讀。

晶片設計公司 Ambarella (AMBA-US) 正考慮包括潛在出售在內的多種選項，該股週二驟升逾 20% 至每股 62.19 美元。

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 下滑 2.35% 至每股 340.47 美元，瑞銀對特斯拉後市則持謹慎看法，維持「賣出」評級，認為自動駕駛計程車 (Robotaxi) 的利多已經反映在其股價之中。

共和黨參議員表示，立法者正在討論修改川普支出法案中終止屋頂太陽能板稅收抵免的條款，太陽能類股週二隨之飆升。First Solar (FSLR-US) 跳升超 4%。

寵物電商 Chewy (CHWY-US) 微升 0.07% 至每股 43.39 美元，Chewy 宣布將透過摩根大通公開發行價值 10 億美元的 A 類普通股，同時啟動 1 億美元庫藏股計畫。

美國前六大住宅建商 KB Home (KBH-US) 收低 0.45% 至每股 53.08 美元，KB Home 下調全年營收預期，從原先預估的 66 億至 70 億美元，下修至 63 億至 65 億美元。

經濟數據

美國 4 月房價指數月增率報 - 0.4%，預期 0.1%，前值 0.0%

華爾街分析

Palmer Square Capital Management 投資組合經理 Jon Brager 表示：「對市場而言，關鍵在於美國介入行動迅速且克制，而伊朗的反應也顯得相對軟弱。這場衝突本質上更像是一場為了美國觀感精心策劃的煙火秀。因此，即便現在出現所謂的『停火秀』，市場依然保持冷靜。」

瑞銀全球財富管理美洲區投資長 Solita Marcelli 指出：「市場對局勢惡化及隨後出現的停火希望所作出的反應，與我們的預期一致。地緣政治衝擊對全球金融市場的影響往往是暫時性的，投資人很可能會重新將焦點放回基本面。我們仍認為，未來 12 個月的經濟基本面將提供支撐。」