漢來美食中秋禮盒狂銷7萬盒售罄 連假、普發現金將帶旺Q4業績

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-11 10:46

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW)8 月合併營收繳出創同期新高的好成績後，9 月又進入中秋禮盒銷售旺季，目前 7 萬個禮盒皆已被訂購一空，再加上第四季新增 4 個 3 天連假，且全民關注的普發萬元現金政策也可望在 10 月實施，漢來美食樂觀看待，下半年業績動能將再拉高。

漢來美食下半年業績相當樂觀。(鉅亨網資料照)

漢來前 8 月合併營收 41.05 億元，年增 5.08%，創同期新高。

值得留意的是，自助餐品牌島語高雄旗艦店開幕後，8 月下旬開出至月底，短短 10 天即貢獻營收千萬元，迅速成為南部地區餐飲市場焦點。

另一方面，新拓點的漢來上海湯包台北 Dream Plaza 店和台南誠品店開幕以來維持高輪轉率，兩家新據點 8 月單月營收均突破千萬，持續在國內連鎖湯包業中，坐二望一。

進入 9 月後，迎來中秋送禮旺季，漢來美食今年推出近 6 萬盒中秋月餅禮盒，加上蛋黃酥旺月禮盒約 1 萬盒，共逾 7 萬盒，兩款禮盒均熱銷更勝往年，截至 8 月底，皆全數訂購一空，可以預期，9 月營收表現仍相當值得期待。