承億攜手SOGO百貨插旗新竹 計畫明年啟動IPO

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-23 12:59

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連鎖飯店業者承億集團今 (23) 日宣布，攜手遠東 SOGO 百貨將共同合作新竹飯店開發案，飯店位置緊鄰新竹遠東巨城購物中心，可與購物中心主體共構享有高人流，更是「承億酒店」揮軍北上的重要里程碑，預計 2027 年第四季試營運，而承億酒店也將於明年啟動 IPO 計畫。

承億集團副董事長戴淑玲。(鉅亨網記者王莞甯攝)

承億集團副董事長戴淑玲表示，預計投入 5.5 億元進行整修，目標在開幕首年即達到損益兩平。

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承億集團董事長戴俊郎和遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯今日共同完成簽約，雙方均表態看好新竹的國際市場知名度與高端商務客市場。

承億集團董事長戴俊郎表示，承億酒店與傳統五星級飯店的差異是不做連鎖複製，而是以具有溫度的人文觀察視角，捕捉每一片土地的樣貌，並將其轉化為飯店空間及體驗活動，規劃新竹承億酒店成為超越飯店旅宿的文化展演平台。

「承億酒店新竹」，預計將建置 150 間客房、主題宴會廳，並規劃新竹特色文化體驗活動，這將是繼高雄承億後的第 2 間承億酒店，設計上將融合新竹在地的工業和科技元素，同時延續台灣文化特色。

遠東 SOGO 於 2010 年標下當年的風城並改建重生，如今已成為新竹最繁榮的商圈，SOGO 百貨新竹店、巨城購物中心業續蒸蒸日上，黃晴雯表示，現在旅館棟迎來最佳合作夥伴，相信在雙方強強結合之下，未來承億酒店新竹將成為北台灣另一處閃耀的地標、成為旅行的目的地。