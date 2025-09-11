鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 20:18

廣達 (2382-TW) 集團旗下達明 (4585-TW) 機器人預計 9 月 26 日掛牌上市，公開申購自下周二 (9 月 16 日) 啟動，每股承銷價暫定 238 元，以今 (11) 日興櫃收盤價格 685 元計算，中籤的潛在報酬為 44.7 萬元。

抽抽樂別錯過！達明機器人9/16開放申購 中籤潛在獲利44.7萬(圖:達明公司提供)

達明為廣達旗下轉投資孫公司，今日起至 9 月 15 日辦理競價拍賣，競拍張數 9,216 張，最低投標價格 200 元，9 月 17 日開標；投資人可公開申購日期，則在 9 月 16 日至 18 日進行，承銷張數 3,104 張，每股承銷申購價為 238 元，9 月 22 日抽籤，9 月 26 日起匯入集保，當日可在集中市場上交易。

達明在上 (8) 月底時於台北國際自動化工業大展上，展出公司的 TM Xplore I 人形機器人，也規劃在明 (2026) 年起，先在自家工廠內部操作及生產，未來再逐步給客戶試驗，預計明 (2026) 年下半年起，逐步推廣量產。