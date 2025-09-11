工總牽頭舉辦「產業碳中和聯盟大會」 加速企業推動減碳步伐

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 18:18

‌



工業總會帶領「產業碳中和聯盟」於今 (11) 日舉辦聯盟大會。工總表示，聯盟自 2022 年成立至今，成員從 30 擴增至 143 家，今年更有 50 家企業加入聯盟，聯盟要把碳中和視為產業轉型的機會，未來促進各角色進行對話、主動提出碳產品規範訂定標準，朝向設定內部減量目標與過渡時期策略、揭露組織或產品的碳足跡等方向，推動產業減碳。

工總領碳中和聯盟大會，加速企業推動減碳步伐。(圖:工總提供)

工總副理事長侯傑騰表示，產業發展署在 2005 年起，隨即超前部署推動產業溫室氣體減量、節能技術輔導、建置能源管理系統、應用綠色技術與設備，以及資源再生與循環利用等多項措施。

‌



工總表示，目前與 10 大產業公 (協) 會合作 (包含鋼鐵、石化、水泥、造紙、人纖、棉布印染、絲綢印染、複合材料、半導體、顯示器)，共同推動減量工作。

目前協會公司數，涵蓋近 5 萬 4 千家廠商，也在今年度擴大辦理，業界如正隆、永豐餘、上銀、長興、台泥、亞泥、中鋼、台灣森永、南僑、建大… 等共計 50 家廠商，也以企業身份會員加入，為後續深度節能與碳移除工作，落實到企業實體。

工總指出，聯盟經過 3 年時間，已完成 24,371 名學員的人才培訓、導入政府資源協助 611 家個案及 6,333 家個案減碳輔導，逐步提升業界碳管理能力。