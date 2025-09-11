天品擬發行6000張現增股 自市場籌資6億元充實營運資金
鉅亨網記者張欽發 台北
天品聯合 (6199-TW) 繼進軍 AI 水冷伺服器關鍵清洗服務市場領域後，將營運轉型再升級，將成立子公司， 進軍高階商用無人機市場，預計 2025 年年底前設立完成，而天品今 (11) 日也決議爲充實營運資金，擬發行 6000 張現增股自市場籌資 6 億元。
天品面對日新月異的科技市場更迭，公司穩步採取「多元產業布局、多角化經營」策略，擴張集團事業版圖與未來成長動能，繼傳統生命服務產業轉型為融合 AI 科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，再跨足 AI 潔淨科技領域後，持續推動跨產業轉型，透過佈局高科技與高成長產業，開創新的營收動能。天品本次進軍無人機產業，正是公司在「AI 潔淨科技」之後，持續深化科技事業佈局的重要一步，展現多角化經營的決心與彈性。
天品董事會決議，將發行 6000 張現增股，暫定以每股 100 元溢價發行，將自市場籌資 6 億元，主要用途在充實營運資金。
天品 2025 年上半年營收 5320 萬元，毛利率 79.92%，稅後虧損 2132 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.35 元，負債比爲 15.87%。
