AI清洗科技業務奏功 天品8月營收攻高創16年來同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 20:07

天品 (6199-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收達 3053 萬元，月增 63.9％，年成長 2.82 倍，累計 2025 年 1-8 月營收 1.02 億元，較去年同期成長 67.87%。天品 8 月及前 8 月都改寫 16 年以來同期新高，主要是 AI 清洗科技公司奈科潔淨的貢獻。

天品董事長李振寬。(鉅亨網記者張欽發攝)

天品指出，公司與擁有豐富半導體清洗經驗的欣偉科技攜手成立「奈科潔淨科技」，由天品持股 80%，由奈科具備 Class 100 無塵室、獨家清洗配方「R01」、高度精密檢測設備，專注於 AI 滿載伺服器水冷系統（如散熱器水箱與流體分岐管）的高效清洗服務，已正式成為台灣首批獲得國際雲端供應鏈認證的伺服器清洗服務商。

天品指出，今年 6 月起「奈科潔淨科技」已正式挹注公司營收， AI 清洗科技業務是推升天品整體營運規模放大的關鍵所在。

天品進一步表示，由於 R01 清洗配方相較於傳統 DI 水與酒精清洗，在去除微粒（150 微米以上）方面效率提升高達 50％，顯著降低微粒污染可能引發的伺服器故障及維修風險，因此，以目前天品清洗業務平均良率達 95% 來看，主要客戶已明顯有追加訂單量的情形，訂單能見度延伸至 2026 年第一季，良好的訂單需求，將對天品整體營運帶來長期穩健的成長動能。

天品董事長李振寬指出，「AI 清洗科技業務」不僅為集團帶來穩健的營運成長動能，也彰顯集團「多元產業佈局、多角化經營」戰略轉型的落實。展望 2025 年下半年，隨著全球 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 建置需求快速成長，資料中心與雲端服務業者對於散熱與清潔效能的要求日益嚴格，AI 清洗解決方案的重要性更加突顯。