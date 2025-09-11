鉅亨研報 2025-09-11 14:10

‌



一、半導體展開幕日加持，大盤突破 25000 大關，台積電再創新天價！！

半導體展開幕效應爆棚！台股衝破25000點、台積電創天價 這些營收年成長概念股你一定要看！(圖:shutterstock)

台股加權指數上漲 1.36% 收在 25192.59，創下歷史新高，櫃買指數上漲 0.44% 收在 260.73。這周加權指數迎來一波強勢上漲，櫃買同樣也上漲，加權表現優於櫃買，台積電也創下新天價 1225 。美股個大指數也同樣迎來一波強勢上漲，甲骨文雲端成長前景強勁 盤後暴漲 26%，進一步推動台股 AI、伺服器的成長。美國非農就業等數據下修 91.1 萬人，相當於月均下修約 7.6 萬人左右。 Fed Watch 顯示目前降息的機率高於 90%。但美國經濟衰退的陰霾，也正在加速籠罩在資本市場的上空。大盤創新高，正乖離大，KD 值大於 80 ，建議可積極操作但需留意 PPI 與 CPI 報告，留意美國經濟衰退的陰霾，小心回檔。

‌



外資在台指期淨空單 17,813 口，十大交易人的淨部位約 2600 口空單。外資操作偏空力道變小，十大交易人操作偏多力道變強，盤勢向上機率高。美元指數 97.86，近期持續在低點震盪，台幣近期持續升值，來到了 30.2，離 30 大關只有一步之遙。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群： 航太、金屬加工、LCD 塑膠框

半導體展營收成長概念股

回顧上周文章：

上周有三大重點關注新聞：

1. 重要的經濟指標公布 : ISM 製造業 PMI、美國 ISM 非製造業就業 PMI、美國聯準會褐皮書、美國非農就業人數

2. 景氣燈號連續 3 個月亮出代表景氣衰退的藍燈

3. 蘋果秋季發表會

【延伸閱讀】

本週重點關注以及看法：

9 月最重要的財經大哉問，就是「美國聯準會是否會在本月降息？」。美國就業報告愈來愈不妙，反倒讓市場更加期待聯準會 9 月啟動降息，但同時也代表美國經濟衰退的陰霾。

1. 美國非農就業人數公布 ：

美國勞工統計局 5 日公布，8 月非農業就業人數僅增加 2.2 萬人，低於預估的 7.5 萬人增量，也低於 7 月時修正之後的 7.9 萬人增量。

勞工統計局 9 日晚上發佈更新報告，截至今年 3 月過去一年內的非農就業人數初步下修 91.1 萬人，相當於月均下修約 7.6 萬人左右。FedWatch 工具顯示，投資人認為 Fed9 月降息 1 碼的機率為 88%，降息 2 碼的機率也提高到 12%，意味著投資人預期本月 100% 將降息。美國公債殖利率應聲大幅下降，金價則衝上新高，攀抵每英兩 3,586.82 美元。但就業人數持續的嚴重下滑成為美國經濟衰退的陰霾，。

2. 半導體展開幕！

SEMICON Taiwan 國際半導體展今（9/10）日開幕， 展期從 9 月 10 日至 12 日，在台北南港展覽館登場，集結超過 1,200 家半導體與科技指標企業、 4,100 個展位，聚焦 AI 晶片、先進封裝、量子運算、HBM 高頻寬記憶體等議題。

3. 台積電營收公布

台積電自結 8 月營收新台幣 3357.72 億元，較 7 月增加 3.9%，也較去年同期增加 33.8%，創歷年同期新高，並為單月營收歷史次高水準，僅次於 4 月創下的最高紀錄 3495.67 億元。

台積電累計前 8 月營收 2 兆 4319 億元，較去年同期增加 37.1%。台積電先前預期，第 3 季營收將約 318 億至 330 億美元，以中間值計將季增 8%，平均匯率假設為 1 美元兌新台幣 29 元。

新台幣匯率目前維持在 30 元以上水準，較台積電預期弱勢，應有助台積電新台幣營收及毛利率表現。

4. 蘋果秋季發表會

蘋果秋季發表會於 9 月 9 日（台灣 10 日凌晨 1 時）舉行，預計發布新 iPhone、AirPods Pro 3 以及 Apple Watch。發布會亮點都在上周文章中，

5. 本週公布數據

美國 8 月生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）報告，將分別在 10 日、11 日揭曉。

大盤近期走勢強，外資操作偏空力道變小，十大交易人操作偏多力道變強，盤勢向上機率高，市場也在等 9 月降息，建議可積極操作但需留意風險。

二、本周股市迷因

三、資金避風港概念股

今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。

從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。