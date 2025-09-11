鉅亨網新聞中心 2025-09-11 13:36

越南政府批准了一項為期五年的試點計劃，正式讓加密資產交易合法化。這項重大舉措象徵著越南政府對蓬勃發展的數位資產市場態度轉變，旨在透過明確的監管框架，讓這個過去處於「灰色地帶」的市場能健康發展。

告別灰色地帶！越南啟動5年試點計劃 為加密資產交易鋪路。(圖:shutterstock)

根據計畫，所有交易平台提供者必須是越南本地公司，且所有交易與支付都需以越南盾進行。儘管外資投資人可透過越南企業發行的加密資產進行交易，但外資在平台公司的持股比例不得超過 49%，顯示政府希望將市場主導權留在國內。

此外，要成為合格的交易平台，企業必須具備至少 10 兆越南盾（約 3.79 億美元）的資本額，其中超過六成五的資金需來自機構投資人。

這項決定是越南在數位資產領域的重大轉捩點。儘管缺乏明確法律，越南早已是全球主要的加密市場之一。根據區塊鏈數據公司 Chainalysis 的報告，越南在全球加密資產採用指數中排名第五，全國約有 1,700 萬人持有數位資產，總市值超過 1,000 億美元，可見市場潛力巨大。

這項試點計劃不僅為國內投資人提供合法管道，也為外國投資者開啟大門。所有越南公民和外國投資者都可以開設交易帳戶。不過，政府也設立了六個月的過渡期，一旦期限過後，在未經許可的平台進行交易將被視為非法行為。

這項新法規與越南的長期發展目標緊密相連。今年 6 月，越南國會已通過法律，預計從 2026 年起正式承認數位資產的合法地位。這與過去越南央行多次警告虛擬貨幣風險的態度大相徑庭。隨著政府將區塊鏈技術列為十一項關鍵技術領域之一，並積極推動發展，越南正加速數位轉型，以期實現未來幾年經濟兩位數成長的目標。

在國際合作方面，越南的 Military Bank 已與韓國最大數位資產交易平台 Upbit 的營運方 Dunamu 簽署合作備忘錄，引進其技術，共同在越南建立加密貨幣交易所。這顯示越南政府正積極吸收國際經驗，希望在快速成長的數位金融領域取得先機。