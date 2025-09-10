美國首檔狗狗幣ETF要來了 透過特殊框架成功上市
在加密貨幣市場持續受到關注之際，兩家資產管理公司 REX Shares 和 Osprey Funds 計劃於周四 (11 日) 推出美國首檔狗狗幣 ETF，交易代碼為 DOJE。此舉為迷因幣資產的發展寫下新頁，也為投資者提供了新的管道來接觸這種熱門的加密貨幣。
這兩家公司運用 1940 年《投資公司法案》的框架，成功地讓這檔 ETF 得以上市。根據招股說明書，DOJE 將透過投資位於開曼群島的子公司，為投資者提供狗狗幣的投資曝險。
這意味著，即使美國證券交易委員會（SEC）尚未全面批准現貨加密貨幣 ETF，這類產品也能透過其他途徑進入市場。
然而，美國證券交易委員會（SEC）的態度依然謹慎。SEC 於週二 (9 日) 宣布，將再次推遲對 Bitwise 狗狗幣 ETF 的審核決定，需要「更長時間」來評估其擬議的規則變更。這已是 Bitwise 今年第二次遭遇延遲，顯示出監管機構在批准現貨加密貨幣 ETF 方面仍持觀望態度。此外，SEC 也同時延後了對 Grayscale 的 Hedera 現貨 ETF 的審核。
儘管新任 SEC 主席保羅 · 阿特金斯（Paul Atkins）承諾對數位資產採取更友善的態度，但目前仍有近 100 份現貨加密貨幣 ETF 申請在等待批准。
市場分析師 Eric Balchunas 指出，DOJE 的推出但表誌著「迷因幣 ETF 時代即將開啟」，並認為這可能是美國首個刻意持有「沒有實用功能資產」的 ETF。
DOJE 的上市與 SEC 對其他加密貨幣 ETF 申請的延遲，反映出市場創新與監管審慎之間的持續角力。
