鉅亨網新聞中心 2025-09-10 16:50

‌



在加密貨幣市場持續受到關注之際，兩家資產管理公司 REX Shares 和 Osprey Funds 計劃於周四 (11 日) 推出美國首檔狗狗幣 ETF，交易代碼為 DOJE。此舉為迷因幣資產的發展寫下新頁，也為投資者提供了新的管道來接觸這種熱門的加密貨幣。

美國首檔狗狗幣ETF要來了 透過特殊框架成功上市。(圖:shutterstock)

這兩家公司運用 1940 年《投資公司法案》的框架，成功地讓這檔 ETF 得以上市。根據招股說明書，DOJE 將透過投資位於開曼群島的子公司，為投資者提供狗狗幣的投資曝險。

‌



然而，美國證券交易委員會（SEC）的態度依然謹慎。SEC 於週二 (9 日) 宣布，將再次推遲對 Bitwise 狗狗幣 ETF 的審核決定，需要「更長時間」來評估其擬議的規則變更。這已是 Bitwise 今年第二次遭遇延遲，顯示出監管機構在批准現貨加密貨幣 ETF 方面仍持觀望態度。此外，SEC 也同時延後了對 Grayscale 的 Hedera 現貨 ETF 的審核。

儘管新任 SEC 主席保羅 · 阿特金斯（Paul Atkins）承諾對數位資產採取更友善的態度，但目前仍有近 100 份現貨加密貨幣 ETF 申請在等待批准。

市場分析師 Eric Balchunas 指出，DOJE 的推出但表誌著「迷因幣 ETF 時代即將開啟」，並認為這可能是美國首個刻意持有「沒有實用功能資產」的 ETF。