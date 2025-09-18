【Joe’s華爾街脈動】聯準會如期降息，市場焦點轉向前瞻預測
Joe Lu
美股反應平淡，台股技術面強勢與半導體領導地位，預示動能延續
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 17 日美東時間
摘要
- 在聯準會符合預期的 25 個基點降息已完全被市場定價後，美國市場反應波動極小，投資者焦點轉向央行的前瞻性經濟預測。
- 美國股市的類股領導地位轉變，對利率敏感的小型股走強，而科技和工業類股則相對落後。
- 公債市場價格下跌，公債殖利率溫和上揚，10 年期公債殖利率收在 4.07%，因聯準會的利率點陣圖預示的寬鬆路徑，比債券市場當前定價的更為漸進。
- 聯準會更新的預測顯示，經濟成長略高、失業率較低，且通膨更為堅挺，為其審慎的利率調整方式提供了基本面依據。
- 美國主要科技業在英國的重大投資宣布，為歐洲市場提供了正向催化劑；而烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的襲擊，則持續推動大宗商品價格的波動。
聯準會此次 25 個基點的降息，本身並非市場焦點，(全文未完)
