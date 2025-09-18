search icon



【Joe’s華爾街脈動】聯準會如期降息，市場焦點轉向前瞻預測

Joe Lu


美股反應平淡，台股技術面強勢與半導體領導地位，預示動能延續

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會如期降息，市場焦點轉向前瞻預測 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 17 日美東時間


摘要
  • 在聯準會符合預期的 25 個基點降息已完全被市場定價後，美國市場反應波動極小，投資者焦點轉向央行的前瞻性經濟預測。
  • 美國股市的類股領導地位轉變，對利率敏感的小型股走強，而科技和工業類股則相對落後。
  • 公債市場價格下跌，公債殖利率溫和上揚，10 年期公債殖利率收在 4.07%，因聯準會的利率點陣圖預示的寬鬆路徑，比債券市場當前定價的更為漸進。
  • 聯準會更新的預測顯示，經濟成長略高、失業率較低，且通膨更為堅挺，為其審慎的利率調整方式提供了基本面依據。
  • 美國主要科技業在英國的重大投資宣布，為歐洲市場提供了正向催化劑；而烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的襲擊，則持續推動大宗商品價格的波動。

聯準會此次 25 個基點的降息，本身並非市場焦點(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

