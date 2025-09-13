【Joe’s華爾街脈動】聯準會決策前美股高檔盤整
Joe Lu
消費數據疲軟，強化降息預期
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 12 日
摘要
- 在投資者評估疲軟的消費數據以及即將到來的聯準會政策決策之際，美國主要指數表現分歧，結束了強勁的一週。
- 那斯達克指數上漲，而道瓊工業平均指數則回檔，預示著類股輪動以及聯邦公開市場委員會 (FOM-C) 會議前的倉位調整。
- 在溫和的交易日中，公債市場出現賣壓，價格下跌，導致美國公債殖利率走高，但 10 年期公債殖利率仍處於 2025 年區間的底部附近，顯示市場對避險資產的持續性需求。
- 九月份密西根大學消費者信心指數跌至四個月低點。不斷上升的通膨預期和對勞動市場的擔憂，強化了聯準會降息的理據。
- 因烏克蘭無人機襲擊俄羅斯基礎設施，東歐地緣政治風險加劇，正對全球油價施加上行壓力。
美國股市本週收盤呈現科技股優於工業股的格局，反映出在下週聯準會會議前，(全文未完)
