search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】聯準會決策前美股高檔盤整

Joe Lu


消費數據疲軟，強化降息預期

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】聯準會決策前美股高檔盤整 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 12 日


摘要
  • 在投資者評估疲軟的消費數據以及即將到來的聯準會政策決策之際，美國主要指數表現分歧，結束了強勁的一週。
  • 那斯達克指數上漲，而道瓊工業平均指數則回檔，預示著類股輪動以及聯邦公開市場委員會 (FOM-C) 會議前的倉位調整。
  • 在溫和的交易日中，公債市場出現賣壓，價格下跌，導致美國公債殖利率走高，但 10 年期公債殖利率仍處於 2025 年區間的底部附近，顯示市場對避險資產的持續性需求。
  • 九月份密西根大學消費者信心指數跌至四個月低點。不斷上升的通膨預期和對勞動市場的擔憂，強化了聯準會降息的理據。
  • 因烏克蘭無人機襲擊俄羅斯基礎設施，東歐地緣政治風險加劇，正對全球油價施加上行壓力。

美國股市本週收盤呈現科技股優於工業股的格局，反映出在下週聯準會會議前，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ22141.10+0.44%
道瓊指數45834.22-0.59%
美國10年公債殖利率4.0681+0.99%

延伸閱讀



Empty