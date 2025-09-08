鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為10.33元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元下修至0.91元，其中最高估值1.85元，最低估值0.56元，預估目標價為10.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.85(1.85)
|3.18
|4.16
|4.08
|最低值
|0.56(0.56)
|0.93
|1.56
|2.02
|平均值
|1.08(1.09)
|1.94
|2.64
|3.22
|中位數
|0.91(0.94)
|2.11
|2.56
|3.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,831.91億
|1,993.97億
|2,073.02億
|2,143.96億
|最低值
|1,711.64億
|1,747.08億
|1,810.91億
|1,937.16億
|平均值
|1,760.09億
|1,857.69億
|1,911.62億
|2,063.58億
|中位數
|1,752.09億
|1,856.10億
|1,889.15億
|2,076.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.02
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|營業收入
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
