search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.94元，預估目標價為10.35元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元下修至0.94元，其中最高估值1.85元，最低估值0.56元，預估目標價為10.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.85(2.02)3.184.164.93
最低值0.56(0.56)0.931.562.02
平均值1.09(1.14)1.972.73.56
中位數0.94(1.01)2.122.623.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,833.40億1,993.97億2,073.02億2,143.96億
最低值1,711.64億1,747.08億1,810.91億1,937.16億
平均值1,761.69億1,861.16億1,918.72億2,073.90億
中位數1,752.64億1,856.30億1,901.14億2,092.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.025.485.626.472.01
營業收入988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

相關行情

台股首頁我要存股
Stellantis N.V9.325-0.90%

延伸閱讀



Empty