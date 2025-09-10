全電商拿下Apple官方授權通路資格！買iphone有這些促銷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-10 19:58

超市龍頭全聯旗下全電商今 (10) 日重磅宣布，正式取得 Apple 官方授權通路資格，與 Apple 開啟經銷合作後，也象徵全電商在商品擴展和品類營運上邁進重要一步。

全聯電商經濟再升級。(圖：全聯提供)

全電商自 2024 年正式對外招商，短短一年多已成功引進超過 500 個品牌，商品陣容快速擴充，並持續推出貼近消費者需求的新服務，隨著 8 月起啟動「福利點數折抵機制」，會員在全聯門市累積的點數可直接用於全電商平台，實現線上、線下互通，深耕會員生態。

全電商說明，除了全聯和大全聯既有的民生快消、量販居家和大小家電外，正積極拓展更多元品類，涵蓋家電、3C、美妝、寵物、保健、餐廚等重點類別，其中，寵物品類受惠「毛經濟」熱潮，上半年成長超過 200%，美妝品類更屢創佳績，出現單檔即破百萬的爆款商品。

為迎接 iPhone 新機上市，全電商強調，將端出最有誠意的購機回饋方案，祭出會員滿額送福利點，使用全支付下單再享限量加碼全點好康，且全聯會員也可直接以福利點折抵購機。

回顧以往 iPhone 銷售，短短三天便創下破億元的亮眼佳績，其中 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 系列就占銷量近 90%，顯示全聯會員對高階機種的偏好，隨著 iPhone 新機帶來重大升級與設計革新，全電商看好新一波換機潮將再度推升業績，並將帶動周邊配件銷售熱度同步升溫。