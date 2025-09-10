存保40周年「無聲守護」台灣金融安全 黃天牧：保持居安思危

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 19:38

中央存保為我國辦理存款保險的專責機構，今年成立屆滿 40 周年，行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆及金融周邊機構高階主管，與國外存保機構代表齊聚一堂。存保公司董事長黃天牧表示，未來會持續扮演「無聲守護者」，朝四大方向來努力，包括強化與社會溝通、科技運用、風險控管、退場機制；他同時示警國際金融情勢瞬息萬變，「最大的危機不在於危機本身，而是以為危機不會再來。」大家應以美國區域型銀行倒閉事件作為殷鑑，保持居安思危。

中央存保公司董事長黃天牧。（鉅亨網記者陳于晴攝）

卓榮泰今 (10) 日於存保茶會 40 周年致詞時指出，存保公司進入「四十不惑」，代表要讓人民取款、用款時沒有任何懷疑，政府一直期待建立社會互信，若民眾對金融機構抱持高度信任，金融體系發展將更加健全、更敢發展新的金融商品，亦可有餘裕地使用、管理、發展自己的財富。

彭金隆表示，存保公司肩負保障存款、穩定金融的使命，平時扮演強化金融信心的關鍵角色，在面對金融變化時展現制度韌性及應變能力，是國家金融安全網最不可或缺的一環。

彭金隆憶及 1990 年代台灣面臨亞洲金融風暴危機、國內本土型金融危機，以及 2008 年全球金融海嘯，存保公司始終站在穩定金融市場的第一線，為台灣民眾築起一道堅實的安全防線。

如今面對數位科技快速演進、跨境關聯風險升高等趨勢，彭金隆表示，金融監理不能單靠單一機構，更需要適度合作及部署，而存保公司與金管會合作推動科技風險監控、金融特別準備金受托管理運用、跨機構溝通協調等，乃至於制度檢討與建議，展現高度的專業與責任感。

黃天牧指出，存保自 1985 年創立至今，1990 年代協助主管機關處理基層金融的經營問題、2000 年時期處理問題金融機構的退場改革與 2008 年國際金融海嘯，近年來又面對了各種新興風險及金融科技浪潮挑戰，存保公司所有同仁秉持著保障存款人權利，一次次完成了維護金融穩定的重責大任。

黃天牧表示，成就固然值得肯定，但我們不能自滿，要居安思危，他引用諾貝爾經濟學獎得主克魯曼的名言指出「最大的危機不在於危機本身，而是以為危機不會再來。」國際金融情勢瞬息萬變，2023 年美國多家地區性銀行相繼倒閉，這就是在提醒我們「危機的發生不會提前宣告」，應該用更謹慎的態度來不斷精進，把過去的經驗轉化為制度，把過去的教訓轉化為韌性。