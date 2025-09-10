鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 17:29

‌



國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公布自結 2025 年 8 月稅後純益 102.7 億元，累計前 8 月稅後純益達 650.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 4.18 元。新台幣兌美元匯率 8 月貶值 2.3%，使得國泰人壽避險壓力獲得紓解，其他子公司核心業務動能仍穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史同期新高，國泰證券累計稅後純益為歷史同期次高。

台幣回貶國壽鬆口氣... 國泰金前8月賺650億元EPS 4.18元。(圖：國泰金控提供)

國泰人壽 8 月稅後純益 53.3 億元，累計稅後純益達 283.7 億元。單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，但投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。8 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 110 億元及 42 億元，維持強勁增長動能。

‌



8 月全球關稅情勢逐漸明朗，且 Fed 於全球央行年會再釋降息訊號，激勵股市創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上經常性收益持續挹注，整體獲利表現強健。另受外資匯出及現金股利發放之影響下，台幣單月顯著貶值 2.3%，有利外匯價格變動準備金快速累積，單月增加近 300 億元，8 月底餘額逾 650 億元，有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。

在資本方面，國壽 8 月淨值比逾 8%，RBC 亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。公司表示，面對外在政策及金融環境的高度不確性，將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

國泰世華銀行 8 月稅後純益 36.9 億元，累計稅後純益 312.8 億元，年成長 14%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額亦穩定成長，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數近 600 萬張，動卡率表現良好。截至 8 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 937%，資產品質維持穩健。

國泰產險 8 月稅後純益 3.3 億元，累計稅後純益續創同期新高達 25.5 億元，年成長 39%。國泰產險秉持客戶導向，動態關注客戶需求、完善客戶服務體驗，開拓服務場景，擴大數位業務拓展契機， 8 月簽單保費 34.1 億元，年成長 14%，累計簽單保費達 274.5 億元，年成長 11%，車險、工程險及火險累計簽單保費分別年成長 6%、44% 及 11%。