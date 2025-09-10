全國唯一！第一銀行六度獲企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」獲副總統晉見

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 19:35

第一銀行致力於強化 ESG（環境、社會、公司治理），落實「永續金融，第一品牌」的長期價值，將自然風險納入授信與投資政策，也攜手產官學研推動瀕危動物保育、鳥類窗殺改善、海洋藍碳研究及環境教育等多項行動，今年再度獲環境部「國家企業環保獎」肯定，榮膺最高榮譽「巨擘獎」，9 月 5 日由環境部長彭啟明頒獎，第一銀行總經理周朝崇代表受獎，並由第一銀行董事長邱月琴代表接受副總統蕭美琴晉見表揚。

第一銀行第六度獲企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」董事長邱月琴（前排左二）代表接受副總統蕭美琴（前排中）晉見表揚。（圖：總統府提供）

企環獎為臺灣最具指標性的環境永續獎項之一，獲獎單位皆為業界推動環境保護及永續發展之佼佼者；其中，巨擘獎更是最高榮譽，表彰永續實踐最為卓越的標竿典範，以 2025 年為例，全臺製造業僅 1 家、非製造業僅 2 家企業獲獎。第一銀行自第 1 屆起積極參獎，至今已榮獲「巨擘獎」6 次與「金級獎」1 次，且因多次勇奪銀級以上獎項，獲頒「榮譽環保企業獎座」，6 度拿下巨擘獎殊榮更寫下全國首例。

第一銀行積極響應「2050 淨零轉型」十二項關鍵戰略，發展「綠色金融」、「淨零綠生活」、「自然碳匯」與「資源循環零廢棄」等行動方案，依據 PCAF（碳核算金融聯盟）與 SBTi（科學減碳目標），規劃減碳與自然影響路徑，針對高污染 / 高碳排產業訂定授信限額控管，於融資評估時依授信戶之 ESG 表現進行評分與分級，提供妥適額度與授信條件，也徵取「永續發展承諾書」、落實貸後追蹤管理，引導資金流向對地球友善的方向。

重視能源效率的第一銀行，自 2009 年起導入減碳管理政策，陸續改善全國自有大樓節能設備及能源消耗，並推動自有行舍取得綠建築標章、建築能效 1 + 級及零碳綠屋頂，辦公空間累計 201 處取得環境部綠色辦公認證，且攜手社團法人台北市野鳥學會推動《第一方針 - 都市鳥類安居計畫》，以窗殺熱點盤點分析、設計防鳥撞窗貼、建立超過 10 處示範點及辦理工作坊等，建立友善鳥類網絡，樹立國內金融業綠色辦公的典範。

第一銀行實踐環境永續不遺餘力，配合「全國菸蒂不落地方案」，陸續完成總行大樓、延平大樓、中山大樓及大稻埕分行等 4 處菸蒂不落地示範區設置；此外，總行員工餐廳取得環境部「綠食飯桌」認證，廚餘回收製成的「綠金肥」取得農業部肥料登記證，實現資源循環再利用。

值得一提的是，第一銀行持續推展生物多樣性，投入臺灣珍貴稀有保育類動物「臺北赤蛙」野外族群復育研究，同時攜手黑潮海洋文教基金會，將花蓮外海太平洋區域申請聯合國的海洋哺乳動物重要棲地（IMMAs）認證，並完成海洋藍碳方法學探究。