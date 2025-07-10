〈電信三雄財報〉中華電信穩居營收獲利王 上半年每股賺2.57元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-07-10 19:18

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中華電信穩居營收獲利王，上半年每股賺2.57元。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

中華電信

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中華電信 6 月營收 191.6 億元，月增 3.46%，年增 5.8%；EBITDA 73.7 億元，月減 1.47%，年增 2.93%；稅後純益 34.2 億元，月增 2.09%，年減 0.58%，每股純益 0.44 元。中華電信指出，受惠資訊與通信技術 (ICT) 業務成長動能強勁，帶動 6 月營收表現，創下歷史同期新高。

中華電信第二季營收 567.4 億元，季增 1.67%，年增 4.84%；EBITDA 225.8 億元，季增 0.22%，年增 3.53%；稅後純益 101.7 億元，季增 3.78%，年增 3.56%，每股純益 1.31 元。

累計今年上半年營收 1125.4 億元，年增 3.19%；EBITDA 451.1 億元，年增 3.34%；稅後純益 199.7 億元，年增 3.96%，每股純益 2.57 元。

中華電信指出，在 ICT 業務營收年增近 25%，為 6 月營收成長主要驅動力。其中，因機房客戶對設備代管需求持續攀升，且相關經常性營收同步成長，帶動網路數據中心 (IDC) 與雲端服務營收年對年成長超過 4 成。

此外，智慧聯網營收也因智慧能源及智慧建築專案完工入帳，推升相關營收年增逾 6 成；5G 企業專網則成功應用在文化展演，貢獻營收。

核心業務方面，寬頻業務受惠數位轉型趨勢，營收年增 2.6%，其中 300Mbps 以上的高速用戶數維持雙位數成長；行動業務則受惠 5G 升速方案推動，以及用戶數穩步成長，行動月租營收年增達 2.8%。

台灣大

台灣大 6 月營收 162.5 億元，月增 2.72%，年減 2.52%；EBITDA 36.54 億元，月增 4.52%，年增 1.22%；稅後純益 12.4 億元，月增 24%，年增 9.73%，每股純益 0.41 元。台灣大指出，在電信業務穩健成長及基站整合效益持續發酵下，帶動稅後純益年增逾 9%。

台灣大第二季營收 474.6 億元，季減 1.47%，年減 0.59%；EBITDA 140.83 億元，季增 33.49%，年增 32.98%；稅後純益 32.8 億元，季減 10.38%，年增 1.55%，每股純益 1.08 元。

累計今年上半年營收 956.4 億元，年減 0.4%；EBITDA 211.43 億元，年減 0.13%；稅後純益 69.4 億元，年增 11.94%，每股純益 2.3 元。

台灣大指出，6 月電信業務營業利益持續年增雙位數，單月金額創 7 年以來新高，其中，受惠 5G 專案與獨門方案升售，帶動智慧型手機月租 ARPU 穩定提升，同步推升行動服務營收連續 5 個月呈現月增，創今年以來新高；電商業務方面，受惠 618 檔期帶動，營收登今年新高。

遠傳

遠傳 6 月營收 83.02 億元，月減 0.63%，年增 4.8%；EBITDA 31.55 億元，月增 0.7%，年增 4.8%；稅後純益 11.53 億元，月減 0.86%，年增 3.3%，每股純益 0.32 元。EBITDA 級稅後純益皆創下歷史同期新高。

遠傳第二季營收 252.25 億元，季減 3.14%，年增 1.02%；EBITDA 93.92 億元，季減 0.89%，年增 5.06%；稅後純益 33.74 億元，季增 4.07%，年增 8.49%，每股純益 0.94 元。

累計今年上半年營收 512.68 億元，年增 1.1%；EBITDA 188.67 億元，年增 5.8%；稅後純益 66.16 億元，年增 9.2%，每股純益 1.83 元。今年上半年營收與 EBITDA 創歷史新高，稅後純益則寫 19 年以來同期新高。

遠傳指出 6 月月租型用戶 5G 滲透率提升至 45.2%， 月租型用戶 ARPU 穩健向上，帶動行動服務營收持續攀高至 51.28 億元，年增 1.5%；個人數位服務成長動能同樣強勁，遠傳 friDay 影音今年上半年觀影流量大幅提升，6 月營收年增 8.9%；「遠傳守護網」年增達 38.3%；帳單代收服務同步繳出亮眼成績。