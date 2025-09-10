鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 17:09

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 8 月自結稅後純益 111 億元，累計前 8 月稅後純益 734.8 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 5.11 元。子公司台北富邦銀行 8 月及累計獲利均創下歷年同期新高；富邦產險與富邦證券 8 月獲利皆創下歷史新高、累計前 8 月獲利亦為歷年同期次高。

富邦金前8月賺734.8億元EPS 5.11元 北富銀、富邦產、富邦證單月獲利創高。(圖：富邦金提供)

富邦人壽 8 月稅後純益為 58.1 億元，累計前 8 月稅後純益 362.8 億元。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內基金配息收入及股票股利收入。股市方面，加權指數於 8 月再創歷史新高，台股部位實現部分資本利得；債市方面，美國聯準會釋放政策寬鬆訊息，帶動 8 月美國短期公債利率下跌，長期利率呈現區間整理。富邦人壽把握時機增加配置提高固定收益，並維持充足資金，以彈性因應未來市況變化。

匯市方面，市場持續消化美國對等關稅政策的影響，美元走勢轉趨穩定，台幣逐步回吐第二季升值幅度，美元兌台幣 8 月升值 2.3%，有助於富邦人壽外匯價格變動準備金餘額持續提升。

富邦人壽個體累計前 8 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 799 億元，總保費收入 (Total Premium) 達 2485 億元，皆較去年同期成長 6%，預估皆排名業界第二；單月初年度保費 82 億元，總保費收入 265 億元，預估皆排名業界第二。富邦人壽銷售分期繳及保障型商品成果亮眼，累計前 8 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 379 億，較去年同期成長 11%。

富邦人壽 8 月底淨值比率逾 10%，RBC 約為 400%，整體資本水準維持良好，公司持續密切關注匯率及市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行 8 月稅後純益 32.6 億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長 12%，為歷年同期新高，累計前 8 月稅後純益 257.4 億元，較去年同期成長 15%，續創歷史新高。受惠存放款規模成長及淨利差提升，加上財富管理及信用卡收益穩定成長，累計前 8 月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 11% 及 13%，帶動營收較同期成長雙位數。截至 8 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1029%，維持良好資產品質。

富邦產險 8 月稅後純益 7.7 億元，累計前 8 月稅後純益 42.2 億元，較去年同期成長 32%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。業務表現方面，8 月整體簽單保費 49.9 億元，其中商業火險表現最為突出，單月簽單保費較去年同期成長 17%；水險及新種險業務亦展現穩健動能，成長幅度皆超越市場整體水準。累計前 8 月簽單保費收入 478.4 億元，較去年同期成長 7%，簽單市佔率 24.0%，持續位居市場領先地位。