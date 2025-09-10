search icon



iPhone 17新色系與價格策略齊發 通路業者：首波供貨恐供不應求

鉅亨網記者吳承諦 台北


蘋果 iPhone 17 系列將於台灣時間 9/12 晚上八點開放預訂、9/19 開始發售，傑昇通信今 (10) 日表示，隨著新色系與價格策略齊發，預期首波供貨恐供不應求。

cover image of news article
iPhone 17新色系與價格策略齊發 通路業者：首波供貨恐供不應求。(圖：傑昇通信提供)

傑昇通信指出，iPhone 17 系列的硬體規格也大幅進化！搭載新一代 A19 處理器，相機前鏡頭升級至 48MP，還加入強化的散熱系統、續航力大幅增長，以及標配 120 Hz 螢幕更新率，更重要的是，這次全系列儲存容量提升到 256GB 起跳，價格卻穩定不漲，甚至部分機型還降價，吸引力強勁。


傑昇通信提到，尤其是 iPhone 17 Pro 與標準版調價後需求激增，因設備老舊等剛性需求換機族群也傾城而出，加上 Pro Max 售價凍漲及新色效應，恐面臨潛在缺貨危機，有意搶首波消費者手腳要快。

傑昇通信表示，如果對新機沒有迷思，或是想省錢的果粉，現在也是入手舊款的好時機。由於蘋果官方已下架 iPhone 16 Pro、16 Pro Max、15 及 15 Plus 等機型，陸續去化下，各通路庫存逐漸見底，未來將更難買到。

傑昇通信指出，部分舊機仍有不錯的價格優勢，例如 iPhone 16（128GB），在官方降價與門市空機價雙重優惠下，目前價格已調降至 24,490 元，價差 5,410 元，降幅高達 18%。

 

 

