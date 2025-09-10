search icon



營收速報 - 聯發國際(2756)8月營收1.19億元年增率高達100.68％

鉅亨網新聞中心


聯發國際(2756-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣1.19億元，年增率100.68%，月增率8.37%。

今年1-8月累計營收為7.31億元，累計年增率65.63%。

最新價為106元，近5日股價上漲2.99%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.73%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：+1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 1.19億 101% 8%
25/7 1.10億 83% 4%
25/6 1.05億 91% 8%
25/5 9,796萬 92% -1%
25/4 9,884萬 70% 29%
25/3 7,660萬 36% 32%

聯發國際(2756-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

