營收速報 - 聯發國際(2756)8月營收1.19億元年增率高達100.68％
今年1-8月累計營收為7.31億元，累計年增率65.63%。
最新價為106元，近5日股價上漲2.99%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：+1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|1.19億
|101%
|8%
|25/7
|1.10億
|83%
|4%
|25/6
|1.05億
|91%
|8%
|25/5
|9,796萬
|92%
|-1%
|25/4
|9,884萬
|70%
|29%
|25/3
|7,660萬
|36%
|32%
聯發國際(2756-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營連鎖餐飲品牌。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
